İbrahim Cezayir: Futbolcularımın gözünde o hırsı görüyorum

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 9 maça 1 maç fazlasıyla Play-Off hattının 3 puan gerisinde giren Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 3 zorlu sınavdan en az kayıpla ayrılmayı hedefliyor. Perşembe günü düşme hattındaki Arhavispor'la karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 17 Mart Çarşamba günü ise iç sahada Play-Off hattındaki en ciddi rakiplerinden biri olan Çarşambaspor'u ağırlayacak. Kaf-Kaf daha sonra 21 Mart Pazar günü ise lider Somaspor'a konuk olacak. Son 10 maçta 1 galibiyet alan Karşıyaka bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlara göre rotasını çizecek.

İzmir temsilcisinde tek hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu belirten Teknik Direktör İbrahim Cezayir bunu başaracak güce sahip olduklarını söyledi. Oyuncularını çalışma azmi ve isteklerinden memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Önümüzde zorlu 3 karşılaşma var. Kayıp yaşamadan alabileceğimiz maksimum puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Alacağımız seri galibiyetler bizi ilk 5 içine sokacaktır. Futbolcularımın gözünde o hırsı görüyorum. Son iki sezonda adını Play-Off'a yazdıran ekip yine o yükselme maçlarında olacak. Benim inancım tam, geriden gelip Play-Off'a kalacağız ve oradan da üst lige çıkacağız. Bu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.