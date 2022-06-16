TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesini belirledi. Büyükekşi'nin listesinde yer alacak olan İbrahim Burkay merak konusu olmaya başlandı. Peki İbrahim Burkay kimdir ve ne iş yapar? İşte merak edilen tüm detaylar...

İbrahim Burkay Kimdir ?

İbrahim Burkay(1963,Bursa) Türk sanayici, iş adamı ve girişimci.

12.04.1963 Bursa doğumlu, yüksek öğrenimini Bilecik Üniversitesi-Elektronik bölümünde tamamlayan ve İngilizce bilen İbrahim BURKAY, evli ve 4 çocuk babasıdır. Ev tekstili sektöründe, perdelik kumaş üretiminde Türkiye’deki ilk 5 firma arasında yer alan Burkay Grup’un 1999 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini sürdürmektedir. Grup ayrıca İnşaat, Kimya ve Enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa'da kurulan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) 2006 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı’dır. İbrahim BURKAY, Türkiye’deki mevcut 57.000 ihracatçı şirketin çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 2009-2010 yılları arasında Başkan Vekilliği yapmıştır.

İş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek, ihracatını arttırmak ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak maksadıyla kurulan T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 2014 yılından itibaren (DEİK) yönetim kurulu üyesidir.

1889 yılında kurulan ve Bursa’da mevcut 35.000 şirketin çatı kuruluşu olan ülkemizin en büyük ticaret ve sanayi odası Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2013 yılı Mayıs ayında yapılan seçiminde Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve 2013 Ağustos ayında yapılan Genel Kurulda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.