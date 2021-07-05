Berat ve Abdulkadir Parmak dışında yerli ön libero alternatifi bulunmayan Trabzonspor , buraya oyuncu bakıyor. Mehmet Topal ismi 35 yaşında olması nedeniyle yönetimden veto yerken, gündeme giren oyuncu: İbrahim Akdağ. Aslen Trabzonlu olan İbrahim, geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla Bordo-Mavililer’e attığı penaltı golü sonrası sevinmemişti. Trabzonspor formasını giymeyi çok isteyen 29 yaşındaki ön libero, Ankaragücü ile olan sözleşmesini feshetti. 1 milyon Lira’lık serbest kalma bedelini cebinden ödeyen başarılı futbolcu, boşa çıktı.

Avcı’nın eski öğrencisi

Başakşehir’de bir dönem teknik direktör Abdullah Avcı’yla çalışan İbrahim Akdağ ile Göztepe ve Konyaspor da ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig’de 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı göstermişti. Avcı’nın, İbrahim’in transferine olumlu baktığı belirtildi.