İbrahim Akdağ her zamanki gibi!

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün formasını giyen İbrahim Akdağ, 3 Mart'ta oynanan Galatasaray maçında Mostafa Mohamed'in müdahalesi nedeniyle kendini kasıtlı olarak yere atmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun bu davranışı sonrasında Mohamed de doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Bu sezon da Kayserispor forması giyen Akdağ, dün yine yaşanan bir gerilimin içerisindeydi. İlk devrede Oğulcan Çağlayan ve Bernard Mensah arasında tartışma yaşandı. Fatih Terim olaya müdahale edince İbrahim Akdağ da Terim'e laf söyledi. Terim bu kez İbrahim Akdağ'a tepki gösterdi.