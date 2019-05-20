İbrahim Akdağ: Emeğimizi çalanlarla mücadele edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı. Ateş hattında kalan BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un orta sahası İbrahim Akdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Akdağ'ın maç sonu açıklamaları:

Bizim için stresli bir maçtı. Bütün sezonun emeği bu maçta yatıyordu. Şehre yazık oldu. Söylenecek çok şey var ama artık gerçekten yorulduk. Halkın takdirine bırakıyorum. İnsanlar salak değil, her şeyi görüyorlar. Pes etmeyeceğiz.

Emeğimizi çalanlarla mücadele edeceğiz. Herkes elini vicdanına koyup sezon boyu bize yapılanlara baksın. Futbol için yatıp kalkıp bugün oruçlarını bile burada açan insanlara üzülüyoruz. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz