IBM’in Blockchain ve dijital paralar başkan yardımcısı Jesse Lund, Bitcoin’in fiyatının 1 milyon dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. Lund, bu tahminini Finder.com’un Youtube kanalında yayınlanan bir röportaj sırasında dile getirdi.

Röportajın sonlarında Lund’a Bitcoin‘in fiyatının 31 Aralık 2019’da ne kadar olmasını beklediği soruldu. Lund, bu soruya “5000 dolar” cevabını vererek mevcut fiyattan çok daha yüksek olacağını düşündüğünü söyledi.

Daha sonra tahminini detaylandırmaya devam etti ve şöyle dedi:

“Bir gün Bitcoin’in bir milyon dolar olacağını öngörüyorum.”

Bu rakamı sevdiğini ifade eden Lund, Bitcoin’in 1 milyon dolar olması halinde her 1 satoshi’nin 1 cent’e eşdeğer olacağına dikkat çekerek böyle bir değerde tüm ağın 20 trilyon doları aşkın likiditeye ulaşacağını belirtti. Ardından bunun gibi bir likiditenin kurumsal ödemeleri ve yüksek değerli ödemeleri değiştirebileceğini ileri sürdü.

Lund, röportajın ilerleyen bölümünde IBM’in Stellar (XLM) ile olan iş birliğinden ve ağın varlığının IBM’in sınır ötesi ödeme ağı Blockchain World Wire’de (BWW) kullanımından da bahsetti.

IBM, 2017 yılının Ekim ayında Stellar ile bir ortaklığa imza attıktan sonra BWW ödeme ağını 2018’in Eylül ayında kullanıma sunmuştu.

Öte yandan yaklaşık bir hafta önce Kanada’daki en büyük kripto para borsası Coinsquare, Stellar tabanlı merkezsiz borsa StellarX’i satın alarak bu Blockchain teknolojisine ilgi gösterdi.

Lund, ayrıca şirketin diğer dijital varlıklarla çalışmayı düşündüğünü de açığa vurdu.

Haber: Cointelegraph