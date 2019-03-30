İbanez’in dakikası 53.7 bin TL!

Trabzonspor'da bu sezon sadece 3 maça çıkabilen Luis İbanez, yıllık ücreti ve performansı nedeniyle eleştiri almaya devam ediyor.

30 Mart 2019, Cumartesi 06:29
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İbanez’in dakikası 53.7 bin TL!

Yaklaşık 3 yıldır Trabzonspor forması giyen ve bu sezon sadece ligde 3 karşılaşmada oynama fırsatı bulan Luis İbanez’in ücreti, eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor...

Bu sezon 123 dakika sahada kalan ve senelik yaklaşık 1.1 milyon Euro’yu kasasına koyan 30 yaşındaki savunmacının, forma giydiği her dakika 53.7 bin TL’ye geliyor. Bu doğrultuda sezon sonu Bordo-Mavililer ile kontratı sona erecek olan İbanez ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi.

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