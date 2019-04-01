Kingston Technology Company Inc.’nin oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, Fransız futbolcu Rapahël Varane’ın HyperX Marka Elçisi olduğunu duyurdu. Fransa Milli Takımında forma giyen ve 2018’de 25 yaşındayken dördüncü UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Varane, bu turnuvayı dört kez kazanan en genç oyuncu olma unvanını taşıyor.

Sahada olmadığında da iyi bir oyuncu olan Varane, FPS ve spor oyunlarını tercih ediyor. Varane HyperX ile imzaladığı sözleşmeyle, aralarında Alman futbolcu Marco Reus, Tottenham ve İngiltere Milli Takımı’nın oyuncusu olan Dele Alli, ödüllü sanatçı Post Malone ve efsanevi Twitch yayıncısı Shroud’un da yer aldığı HyperX elçilerinin arasına katılıyor.

“Bu yetenekli isimlerden oluşan gruba katılıp HyperX ailesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. HyperX, 2019 için dikkat çekici projeler planlıyor. Bu markanın ve topluluğun içinde yer almak harika.” şeklinde konuşan Varane, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Oyunlar günlük hayatımın bir parçası, antrenmanda veya maçta değilken rahatlamamı sağlıyorlar. Bu alanda çok kaliteli ürünlere sahip bir markayı temsil etmek beni heyecanlandırıyor.”

Varane, HyperX’in 2019 ve 2020 için planladığı pazarlama ve marka kampanyalarında yer alacak

“Marco Reus’un ardından Rapahël Varane’ı da marka elçilerimiz arasına katarak HyperX ailesini genişletmeyi sürdürüyoruz. Mobil cihazlar, bilgisayarlar veya konsollardan hangisini tercih edersek edelim hepimizin oyuncu olduğunu göstermek istiyoruz.” diyen HyperX EMEA Başkan Yardımcısı Paul Leaman, ardından şunları kaydediyor: “2019’un daha başındayız. Bu yıl, HyperX markasını geliştirmeye ve işimizi büyütmeye yardımcı olacakbirçok gelişmeyi paylaşacağız.”

E-spora ve oyun severlere devamlı destek olan HyperX, 16 yıldır oyunculara yönelik yüksek performanslı PC ürünleri geliştiriyor. HyperX kısa süre önce, ödüllü PC ürünlerin serisini genişleterek, konsol oyuncularına da lisanslı kulaklık modelleri sunmaya başladı.



