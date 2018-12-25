HWA yeni sezon kadrosu için 4 kadın oyuncuyla sözleşme imzaladı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi‘nin köklü ekiplerinden HWA, transfer döneminin son aşamasında birçok isimle sözleşme imzaladı. Yeni sezonda genç bir kadro ile yola devam edecek olan ekibin, şimdiye kadar açıklanan on dört oyuncusundan dördü kadın.

Daha önce “Twitch’te Kadın Olmak” başlıklı yazımızda görüşlerine yer verdiğimiz Sena “senna” Aladağ’ın da yer alacağı HWA’nın yeni sezon kadrosunda Alaracle, Risus, Sylchasie de yer alıyor olacak. Ekibin akademi kadrosunda yer alacağı düşnülen ve rotasyona gitme ihtimali bulunan HWA’nın yeni sezon kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Alara “Alaracle” Taşkesen

Ersin “Algos” Sertbaş

Cenk “EliWood” Parlak,

Elif Naz “Risus” Boğa

Fatihcan “Fatihcan” Demir

Mesut “Roulette” Balı

Onurcan “Joker” Başkurt

Sena “Senna” Aladağ

Soner “StarScreen” Kaya

Zeynep Su “Sylchasie” Kaykılmaz

Emre “Köfte” Akça

Necati “Appan” Sarıgül

Barış Mete “Robogod” Sevinç

Yunus Emre “Unex” Dilek

Kaynak: Playerbros