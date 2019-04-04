HWA Gaming’den sürpriz geliyor

VF Şampiyonluk Ligi ekiplerinden HWA Gaming, dün Twitter hesabından “Geri sayım başladı.” yazan bir gönderi paylaştı. Konuyla ilgili herhangi bir detay verilmezken, bu paylaşımın altı da meraklı taraftarların yorumlarıyla doldu.

Ekip VF Şampiyonluk Ligi’nde akademi takımıyla mücadele ederek ligi 8. sırada tamamladı. Kadrosunda tamamen genç isimlere yer veren HWA, bu paylaşımla yeni transferlerin de müjdesini veriyor olabilir olarak yorumlandı. Türkiye’nin oyuncu fabrikası olacaklarını her fırsatta dile getiren takım sahibi Ahmet Taruz da gönderi altına yorum yaparken, konunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. (Playerbros)