HWA Gaming ismini değiştirdi!

Türk espor tarihinin en köklü takımlarından biri olan HWA Gaming, bir süredir sosyal medya hesaplarından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yapıyordu. Sonunda bu paylaşımların nedeni meydana çıktı: İstanbul Wild Cats.

Güle güle HWA Gaming!

Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre ekip bundan sonra İstanbul Wild Cats ismiyle oynayacak. Yeni logo, yeni isim, yeni maskot ve yeni vizyon etiketleriyle duyuruyu yapan IWC, takımın yeni logosunu da paylaştı.

2006 yılından bu yana esporda mücadele eden ekip, Dark Passage ile beraber Türkiye’nin en eski ve köklü espor ekiplerinden biriydi. Bünyesinde birçok efsane olmuş Türk esporcularını barındırmış olan HWA Gaming artık yeni adıyla espor arenasında mücadele edecek. (Playerbros)