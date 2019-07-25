Huzurlarınızda yeni Diagne: Mame Thiam

Diagne ve Trezeguet transferlerinden 23 milyon gibi rekor bir bedelle kasasını dolduran Kasımpaşa, pili bitmiş ünlü forvetlere değil, yine parlatacağı yıldızlara yöneliyor... Bunlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Mame Thiam... Daha 26 yaşında... Diagne’ye çok benziyor... Sadece stil olarak değil, kariyer serüveni de benzer şekilde... 18 yaşında İnter’e gelmiş, oradan Juventus’a... İkisinde de dünyaca ünlü yıldızların gölgesinde kalmış genç yaşında. Ama pes etmemiş. Birleşik Arap Emirlikleri’nde parasını kazanırken kariyer hedefleri için Kasımpaşa’ya ‘Evet’ demiş. Arkadaşı Diagne’nin de yoğun desteğini alarak. Biz biraz tanıttık, gerisini kendisi anlatsın isterseniz...

Thiam röportaj için FANATİK’i seçti, yazarımız Tunç Kayacı ve editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı.

Sokakta başlayan hikaye

“Futbola Senegal’de başladım, tabii ki sokaklarda... Afrika’daki her futbolcu gibi biri beğendi ve yurtdışı seçeneğini önüme koydu. Portekiz’e gittim, orada da yine biri tarafından İnter’e önerildim. Denenmeye gittiğimde ne heyecan ama... Dünyaca ünlü yıldızlar ve ben... Sonrasında Juventus... Yine aynı şekilde. Belki de bu benim şanssızlığımdı.”

‘Yıldızların arasında...’

“Çünkü İnter’e Mourinho’lu dönemde gittim. Kimler yoktu ki; Milito, Eto’o... Tarihin unutulmaz takımlarından biri. 18 yaşımda nasıl şans bulabilirdim ki... Juventus’a gittiğimde de durum farksız sayılmazdı. Higuain ve Dybala... Uçuyorlar. Doğal olarak benim için kiralık gitme seçeneği ortaya çıktı. Ben de süre almak ve kendimi göstermek adına bu seçenekleri denedim. Bu yüzden de bu kadar çok takımda oynamak zorunda kaldım.”

‘Büyük hedeflere geldim’

“Güney’e giderken bir gün geri dönmeyi tabii ki çok istiyordum, hedefim yeniden Avrupa’da oynamaktı. Menajerim Ediz Balkan da bu fırsatı getirince değerlendirmek istedim. Çünkü önüme bir proje kondu. Kasımpaşa’da başarılı olmak, burada takımıma en üst seviyede bir katkı sağlamak, sonrasında da milli takıma kadar yükselmek. Kolay değil elbette. Ancak ben bunları başarmak için geldim. Doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum.”

‘Her yerde oynarım’

“Zorlu bir meydan okuma olacak benim için ancak Süper Lig’de iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Farklı özelliklere sahip olan bir hücum oyuncusuyum. İki ayağımı da kullanırım, yalnızca en uçta değil, hocamızın talebi doğrultusunda kenarlarda da oynayabilirim. Şimdiden herhangi bir sayı vermek istemiyorum ama atabildiğim kadar çok gol atarak başarılı olmayı hedefliyorum.”

‘Diagne kalırsa çok iş yapar’

“Diagne’nin kalıp kalmayacağını bilemem ama Galatasaray’da kalırsa çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Bundan şüphem yok”

“Gelmeden önce Diagne’yle konuştum. Bana Kasımpaşa hakkında çok olumlu şeyler anlattı. Yalnızca Kasımpaşa da değil, Süper Lig hakkında çok güzel detaylar verdi. Bu da elbette Kasımpaşa’nın teklifini kabul etmemde çok etkiliydi. Hedefleri olan bir oyuncuyum. Bu yüzden de hedefleri olan bir takımda kariyerime yeni bir yön vermek istiyordum. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ve Kasımpaşa benim için doğru adımlar.”

‘Boşuna kral olmadı’

“Diagne’yle her zaman konuşuruz. Süper Lig’de gol kralı olması onun ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Galatasaray’da yoluna devam edip etmeyeceğine dair herhangi bir fikrim yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki kaldığı takdirde yeni sezonda Galatasaray’a eskisinden çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Galatasaray büyük bir takım, büyük takımların yıldız oyuncuları ve o oyuncuların da karşılaştığı baskılar olur. Diagne de bu baskıyla başa çıkabilmeyi bence öğrendi ve yeni sezonda eminim ki çok daha iyi işler yapacaktır.”

Tunç Kayacı - Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL