Huzurlarınızda Taylan Antalyalı!

Ligde ilk kez 11’de şans bulan Taylan, ilk golde penaltıyı yaptırdı, üçüncü golde vuruşu yaptı, beşinci golde de kaleciyi avladı ve tam not aldı.

29 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Huzurlarınızda Taylan Antalyalı!

Galatasaray´ın sezon başında Erzurumspor´dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, Sarı-Kırmızılı formayla ligde ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.

Kupadaki Tuzlaspor maçlarının ikisinde de 11’de görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde ise Gaziantep, Alanyaspor, Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sonradan oyuna girmişti. Dün akşam Belhanda’nın yerinde şans bulan ve Falcao’ya yakın oynayan Taylan, mükemmel bir performans ortaya koydu.

Takımının birinci golünde penaltıyı yaptıran, üçüncü golünde Celustka’ya topu çarptıran, beşinci golde de kaleciyi avlayan Taylan Antalyalı, nefis pasları, mücadelesi ve sürekli olarak ceza sahasına girişleriyle tam not aldı.

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