Huzurlarınızda Sörloth

Bordo-Mavililer, uzun süredir aradığı forvete kavuştu. Fırtına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın golcüsü Alexander Sörloth’u dün sabaha karşı Trabzon’a getirdi. Karadeniz ekibinin taraftarları da 23 yaşındaki santrfora karşılaşma yaparken yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Norveçli oyuncu, konaklayacağı otele geçmeden önce de bir takım açıklamalarda bulundu: “Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımlar kendi aralarında bir görüşme gerçekleştirdi ve anlaşmaya vardılar.”

‘Yeter ki bize inansınlar’

“Ben de bu teklifi reddedemezdim. Trabzonspor’un teklifini seve seve kabul ettiğimi söyleyebilirm. Bu formayı giyeceğim için hem çok mutlu hem de heyecanlıyım. Taraftarların için rahat olsun. Bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağıma dair söz verebilirim. Yeter ki bizim kulübümüzü desteklemeye devam etsinler ve bize inansınlar. ”