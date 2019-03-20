A Milli Takımımızın geleceği olarak görülen 2000 yaş grubu U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası öncesi Portekiz’de Elit Tur’da çok önemli eleme maçlarına çıkacak. Rakipler Portekiz, İskoçya ve Güney Kıbrıs... Milliler bu gruptan çıkarsa U19 Avrupa Şampiyonası’na adını yazdıracak. Bu önemli turnuva öncesi Riva’da toplanan U19 Milli Takımı’nı ziyaret ettik. 17 Mart’ta Portekiz’e hareket etmelerinden bir gün önce hem teknik direktörümüz Şenol Ustaömer hem de takımın 3 önemli yıldızı Fenerbahçe’den kaleci Berke Özer, Galatasaray’dan Yunus Akgün ve Beşiktaş’tan Erdem Seçkin’le konuştuk. İlk olarak Ustaömer, sorularımızı yanıtladı. Tecrübeli teknik adam şunları söyledi: “Hazırlıklarımız devam ediyor. Ama biraz eksiklerimiz var. Yurtdışında oynayan 5 oyuncumuz UEFA takvimine göre aramıza Portekiz’de katılabilecekler. Onlarla Porto kentinde buluşacağız.”

‘Eksikler elbette var’

“Burada 13-14 oyuncumuz 3’te kalecimiz var. 17 tane oyuncu ile devam ediyoruz. Birinci turda ilk gruptan biraz zorlanarak çıktık. Takımımızda bazı eksiklikler vardı. Onlara rağmen grubumuzda İngiltere vardı. Son maçta onları mağlup ederek çıktık, çok zor bir sınavdan geçtik. Bu tur içinde oyuncularımızla tam takım olarak hazırlanamıyoruz. Orada biraz sıkıntılarımız var ama geriye kalan oyuncularımız ile birlikte bu yolda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün hedefimiz Avrupa şampiyonu finallerine katılmak. Katılabilirsek ne mutlu bize. Grubumuz zor bir grup ama biz de iyi bir takımız.”

‘Bizim için ödül oluyor’

“2000 yaş grubundan beklentiler büyük. Bizim zaten amacımız, buradan A Milli Takım’a oyuncu verebilmek. Bunu yapıyorsak zaten bazı şeyleri başarmış oluyoruz. Ozan Kabak bizim grubun oyuncusuydu, başarılı performansıyla kısa sürede A Milli Takım’a seçildi. Bizim hedefimiz oyuncularımızı üst kademeye taşımak. Onu taşırken de başarıyı elde edebiliyorsak o bizim için zaten en büyük ödül oluyor. Buradaki oyuncuların çoğunun çok iyi yerlere geleceğine eminim. Şenol Güneş, Türk futboluna hayırlı olsun. A Milli Takımımız’ın başına geçmesi, son derece doğru bir seçim. Daha önce milli takımda dünya üçüncüsü oldu. Beşiktaş’ta ve Trabzonspor’da çok güzel başarılara imza attı. Milli takımda da başarılı olacağına son derecede gönülden inanıyorum. Allah yolunu açık etsin, hepimiz yanındayız.”

Galatasaraylı Yunus: Finalleri istiyoruz

“Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Zaten biz bundan önce Avrupa Şampiyonası’na gittik ve 3. olduk. Ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. Şimdi önümüzde 3 zorlu maç var bunları kazanıp yine finallere gitmek istiyoruz. Ozan’la yaklaşık 10 senedir beraber oynuyoruz. Ozan’ın yurtdışına gitmesi bizi çok sevindirdi. Onun adına çok mutluyuz. Böyle oyuncuların gitmesi tabii ki bizim içinde bir avantaj oluyor. Fatih hocamızın da başımızda durması bizim için büyük şans. Ben 10 yıldır Galatasaray forması giyiyorum oraya çıkıp o saha da o formayı giymenin hayalini kuruyorum. İnşallah çok goller atıp daha iyi yerlere gelmek bana nasip olur. En büyük hayalim A Milli Takım formasını giymek, inşallah ilk önce kendi takımımda oynayıp sonra da A Milli Takım’da oynamak istiyorum.”

Fenerbahçeli Berke: Herkesi yenebiliriz

“3 önemli maçımız var ve takım olarak bunun bilincindeyiz. Bizim hem İngiltere’yi yenmiş olmamız hem de bir önceki turda almış olduğumuz galibiyetler, 1. olarak çıkmamızla bize büyük özgüven verdi. Kendimizi çok güçlü bir takım olarak görüyoruz ve herkesi yenip kendimizi göstermek istiyoruz. 2000’lilerden çok iyi performans beklenmesi ise bir avantaj. Çünkü insanlar sizin ne kadar farkınızda olursa o kadar başarılı olursunuz. Oynadığımız maçlarda da birçok oyuncu izleme ekibinden insanların olduğunu biliyoruz. Bu da hepimizin daha artı bir performans sergilememizi sağlıyor. Zaman zaman kulübümde de oynuyorum çok maç eksiğim yok açıkçası burada da zaten sürekli kamplarımız oluyor. Böylelikle maç eksiğimi de kapatmış oluyorum. O yüzden bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum.”

Beşiktaşlı Erdem: Çok mutlu oluyorum

“Kamp çok güzel gidiyor hocamız da sağolsun çok yardım ediyor. Biliyorsunuz geçen seferki elemede bir zorluk yaşadık kötü bir mağlubiyet yaşadık ama sonra son Dünya Şampiyonu İngiltere’yi yendik. Her şeyin üstesinden gelebiliriz çünkü biz iyi bir takımız ve bütün arkadaşlarım çok iyi çalışıyor. İnşallah orada da ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Yurtdışına arkadaşlarım gittiğinde çok seviniyorum. Türk futbolunun geliştiğini görüyoruz. Ben de bir şans buldum ve Avrupa maçında oynadım ama daha da çok şans bulmayı istiyorum. Özellikle Ozan Kabak yakın arkadaşım ve çok iyi yerlere gelmesinden dolayı çok mutluyum.”

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL