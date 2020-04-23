Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerden biri olan Fransa'da yaş ortalamasının 85 olduğu huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 896'ya (toplam ölümlerin yüzde 38'i), vaka sayısı ise 64 bin 117'ye (toplam vakaların yüzde 41'i) ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülke genelindeki huzurevlerinin yüzde 45'inde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Huzurevlerinde çalışan sağlık personelinin koruyucu ekipman sorunu devam ederken, sağlık çalışanlarının yeterli maskeye sahip olmaması buralarda kalan yaşlıların hayatını riske atıyor.

Veran, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına maske, eldiven ve koruyucu ekipman temin etmekte hala sorun yaşandıklarını kabul ederken, hükümet de bu konuda sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Huzurevlerine test yapılmıyor, ambulans gitmiyor

Huzurevleri konusundaki bir diğer önemli sorun ise burada kalan yaşlılara Kovid-19 testi yapılamaması oldu. Bakan Veran, gelen tepkiler üzerine ülkedeki huzurevlerinde kalanlara test yaptırmak bir çalışma başlatılacağını söyledi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, ülkedeki huzurevlerinde çok büyük bir dram yaşandığını vurgulayarak, acil durumlarda huzurevlerinden ambulans talep edildiğini ancak hiç kimsenin gelmediğini ve bu nedenle birçok insanın hayatını kaybettiğini savundu.





Huzurevlerindeki imkanların yetersiz kaldığını dile getiren Gregoire, hastanelerdeki kapasitelerin aşılması nedeniyle huzurevlerindeki hastaların da tedavi edilemediğini söyledi.