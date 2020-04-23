Geçtiğimiz sezon Galatasaray Esports formasıyla play-off'lara çıkmayı başaran Husky Rider, 2020'nin başında genç isimlerden kurulu bir kadro yapılanmasına yönelen Beşiktaş Esports ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş bu sezon bekleneni veremedi ve normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off'lara katılma hakkını kaybetti. Bunun üstüne ilk olarak Nova, ardından ise Rare takım aradığını duyurmuştu. Bu ikilinin ardından nişancı Husky Rider da takımıyla olan sözleşmesinin devam ettiğini ancak geelcek teklifleri değerlendirebildiğni açıkladı.

Kısa sürede Challenger aşamasına yükselmesiyle göze çarpan oyuncu Galakticos tarafından keşfedildi ve kariyerine direkt olarak VFŞL'de başladı. Galakticos'ta geçirdiği sürenin ardından Galatasaray Esports Akademi'ye transfer oldu. Akademide oynarken as takımda yaşanan problemlerin ardından Madness ile değişerek VFŞL'ye geri döndü. Bu yıl ise Beşiktaş ile anlaştı. Zaman zaman yedek nişancı Rate ile değişmeli oynasa da mevsimin büyük kısmında Vadi'ye indi.

Husky alt koridorda büyücü şampiyonları oynamasıyla biliniyor. 2020 sezonu kendisi için çok iyi başlamadı ancak Yaz Mevsimi'nde performansının nasıl olacağını şimdiden kestiremeyiz.

Beşiktaş kadrosunda komple bir revizyona gidecek gibi gözüküyor.