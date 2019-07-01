Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa hakkında yönetici Hüseyin Yücel'den açıklama geldi.

Tokyo seyahatini tamamlayan Yücel, Türkiye'ye dönmeden önce Japon medyasının sorularını cevapladı. Yücel yıldız futbolcu Shinji kagawa hakkında gelen bir soruya ise; 'artlar oluşursa Kagawa her zaman takımımızda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu' ifadesini kullandı.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şöyle; 'Tokyo’dan dönmeden Japon medyasının sorularını yanıtladım. Japonya ile ilişkilerimizi nasıl daha da güçlendirebileceğimizi anlattık.Tabi ki Kagawa da sorulardan biriydi.Cevabımı buradan da vereyim…Şartlar oluşursa Kagawa her zaman takımımızda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu."

Süper Lig'de geçtiğimiz seon 14 mücadelede forma giyen Shinji kagawa, 4 gol atarken 2 de asist yapmıştı.