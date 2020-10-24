Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Erzurumspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altında olan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, 90 dakikanın ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'e yüklendi.

Kardeşler'i sert bir dille eleştiren Üneş, şu ifadeleri kullandı:

''Koronavirüsün bana yapamadığını, Arda Kardeşler ve Suat Arslanboğa zorluyor. Bu iki hakemle yıldızımız nedense bir türlü barışmadı. Sayın demeyeceğim. Arda, Erzurum'a ilk geldiğinde Süper Lig'e yeni çıkmıştık. Bir Kasımpaşa maçında bizi katletti. İlk ipimiz orada çekilmişti. Üzerinden çok geçmedi, bir daha karşımıza geldi. Bu sefer Özgür Yankaya ile beraber AVAR hakemi olarak Rizespor maçına geldi. 'İnşallah bir daha gelmez' dedik. Sonra, Süper Lig'e çıktığımız final maçında geldi, günah çıkardı gitti.''







