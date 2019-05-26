Hüseyin Üneş: Düşen BB Erzurumspor değil, Türk Futbolu oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -



İSTİKBAL Mobilya Kayserispor maçı sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, “Düşen B.B.Erzurumspor değil, Türk Futbolu oldu" dedi.

Sezonun son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 2-0’lık sonuçla mağlup etmesine rağmen küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üneş konuşmasında, “Bu sezon farklı şeyler oldu. Kameralar söküldü. Olmayan görüntülerle golümüz iptal edildi. Bir Kasımpaşa maçı oynadık. İnanılmaz şeyler oldu. Halen bu konu ile ilgili tarafımıza bir açıklama yapılmadı. Olaylar devam etti. Geçen hafta evimizde Fenerbahçe’ye yenildik. Ben Suat Arslanboğa’ya soruyorum? ‘Fenerbahçe düşecek durumda olsa kendi sahasında o kadar kolay penaltı verir miydi? Yusuf Namoğlu rahat uyusun. Bunların Türk futbolun etrafında olduğu sürece bir şey olmaz. VAR’ın B.B.Erzurumspor özelinde başarı ortalaması yüzde 50 bile değil. Takımımızda sporcumuz takım arkadaşına kızıyor hakem çağırıyor. Söylenecek çok şey var. VAR’dan bu kadar mağdur edilmemizin izahı yok. Çok doluyum. Kocaman bir şehri yok saymak kimin haddine. Türk futbolunda 5 aydır kulüp başkanlığı yapıyorum. 5 aydır gördüklerimden utanıyorum. Futbolcularıma ‘siz düşmediniz Türk Futbolu düştü’ dedim. Türk futbolu daha çok düşecek. Kulüpler Birliği başkanımız bile Türk futbolu neden La Liga veya Premier Lig kalitesinde değil diyor. Yusuf Namoğlu, Serkan Çınar, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler’ler var. Bu arkadaşlar talimat aldığı sürece Türk futbolunun yükselmesini sağlayamazsınız. Canımız yandığı için söylemiyorum. Düşmeseydik daha sert konuşacaktım. Maçlarımız analiz edilsin. Ben değil futbol kamuyoyu söylüyor. B.B.Erzurumspor’u bir avuç ilçe ya da şehir takımına boğduruyorsunuz. Çok üzgünüz. Federasyon toplantısında konuştuk. Bu sene VAR sisteminin mağdur ettiği çok maç olduğu için bu sene düşme olmasın istiyoruz. Lig 20 takıma çıkartılacaksa bu sene olmalı. ‘MHK üyeleri VAR sistemi kullanıldı, hataları var’ diyor. Bizim suçumuz ne? Sadece bizim özelimiz değil düşen takımların hepsinin VAR sistemi nedeniyle mağdur oldu. Yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının ilk icraatı bu olmalı. Bu sene düşme olmamalı” diye konuştu.

TAYLAN ANTALYALI: İPLER BİZİM ELLİMİZDEYKEN KAYBETTİK

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Taylan Antalyalı da, "Geçen hafta tüm ipler bizim ellimizdeyken kaybettik” dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra açıklama yapan Taylan Antalyalı, “Bugün kazandık ama işi son maça bırakmamamız gerekiyordu. Geçen hafta tüm ipler bizim ellimizdeyken kaybettik. Umarım en kısa zamanda Süper Lig'e döneriz diye düşünüyorum. Herkes üzgün. Ligde kalmayı en çok taraftarımız hak ediyordu. Yapacak bir şey yok. En kısa zamanda Süper Lig’e döneriz diye düşünüyorum. Benim adıma iyi bir sezon geçirdim. Ama takım olarak maalesef tutunamadık, üzgünüz” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcu Taylan Antalyalı'nın açıklaması

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üner'in açıklaması