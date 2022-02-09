Bu sezon Süper Lig 'de şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak çeyrek finale çıkmayı başaran Bordo-Mavili ekipte Hüseyin Türkmen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Türkmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Giresunspor maçında yüksek tansiyondan dolayı yaşanmaması gereken bir şey yaşandı. Hocalarımdan, takımdan ve camiadan özür diledim. Attığım golü çok uzun süreden beri bekliyordum. Golümü eşime armağan ediyorum, en zor zamanlarımda hep benim yanımdaydı."



