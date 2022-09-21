Hüseyin Türkmen geri sayımda! Antrenmanlara başlıyor

Sezon başından beri sakatlık problemi yaşayan Hüseyin Türkmen, geri dönüş hazırlığında. Başarılı stoperin milli arada hafif tempolu olarak antrenmanlara başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon oynanan Altay maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren ve ameliyat olan Serkan Asan’ın dönüşü ise 1-2 ayı daha bulacak. Visca bireysel çalışmalarını sürdürürken, lisansı dondurulan Peres de devre arasında hazır hale gelecek.

Defans ikilisi hep değişti

Bartra transfer edildikten sonra Trabzonspor ’da savunma ikilisi hep değişti. Ligdeki 2 maçta Denswil 11’de forma giyerken, 4 maça Hugo başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, defanstaki ideal tandemi henüz bulabilmiş değil. Eren Elmalı’nın yedeği olmadığı için Denswil’i zaman zaman sol bekte de kullanan Avcı, Larsen sakatlandığında ise Bartra’yı sağ beke çekmişti. Hugo, hava toplarındaki üstünlüğü ve agresif oyunuyla öne çıkarken, Denswil ise topu geriden oyuna sokarken daha başarılı.