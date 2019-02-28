Hüseyin Mican: Forma satışında 300 bini aştık

Yeni sezona hem ligde hem de Avrupa’da başarı parolasıyla giriş yapan Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda etmiş, ligde de son olarak lider Başakşehir’in 11 puan gerisine düşmüştü. Bu duruma rağmen ligde zirve için şansını son haftaya kadar sürdürmenin hesaplarını yapan Beşiktaş’a, taraftarından tam destek gelmeye devam ediyor. Sezona 400 bin forma satışı hedefiyle başlayan yönetim, Siyah-Beyazlı futbolseverlerin desteğiyle şimdiden önemli bir satış rakamı elde etti. Konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamalarda bulunan Kartal Yuvaları’ndan sorumlu yönetici Hüseyin Mican, “Satış rakamları, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Forma satışında 300 bini aştık. Sezon sonuna kadar hedefimiz olan 400 bine ulaşacağımıza umuyorum” ifadelerini kullandı.

'Derbi günü ciromuz 1 milyon TL'

Hafta başında Fenerbahçe’yle oynadıkları lig mücadelesi öncesi ve sonrasında Türkiye genelindeki Kartal Yuvaları’ndan önemli miktarda satış yaptıklarını belirten Mican, “Derbi günü yaptığımız satışlarda ciromuz, 1 milyon TL’yi aştı. Taraftarımız özellikle Shinji Kagawa’nın formalarına büyük ilgi gösteriyor. Ek olarak Kagawa için ürettiğimiz özel tişörtlerin de satış rakamları oldukla iyi” sözlerini sarf etti.

'Telefonla satışımız yok'

Başarılı yönetici, taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek bir uyarıda bulundu. Hüseyin Mican, “Dolandırıcılar, taraftarlarımızı telefonla arayıp forma satmaya devam ediyor. Kulüp olarak telefonla forma satışımız bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını istiyoruz. Beşiktaş’ın lisanslı ürünlerini mağazalarımızdan ve resmi internet sitemizden alabilirler” diye konuştu.

Gökmen Özcan