Hüseyin Kalpar: Net pozisyonlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının kapanış maçında Altınordu evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hüseyin Kalpar, Taktiksel olarak, istedikleri birçok şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi. Altınordu’ya çok pozisyon vermediklerini belirten Kalpar, "Bunun karşılığında net pozisyonlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık. Atmış olduğumuz bir gol var o da ofsaytla kesildi. Ofsayt olmadığını düşünüyorum. Hakemlerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Aslında bizim hakkımız 3 puandı ama olmadı." şeklinde konuştu.