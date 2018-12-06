Hüseyin Kalpar: “Kupa bizim açımızdan önemli değil”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Giresunspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Müsabaka ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kendileri açısından iyi bir maç olduğunu söyleyerek, “İki takım da kazanmak istedi. Biz bugün çok daha fazla öz güvenli oynadık, bunu da yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımın öz güveni sahaya tam manasıyla yansıtmasını istedim. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var, bunları gol yapabilirdik. İlk yarıdaki pozisyon bana göre penaltı. İkinci yarıda oyun ağırlığı bizdeydi. Golü kendi kaptırdığımız pozisyonlardan yedik ve bunlardan dolayı sıkıntılar yaşadık. Keyifli bir maç olduğunu söylemek isterim. İkinci yarıda çok pozisyonlar varken hakem bana göre birini vermeliydi. Böyle bir rahat maçta iyi bir hakemlik yaptığını söyleyemem. Rahat maçlarda böyle hatalar yapılıyorsa doğru değerlendirmiyorum. Hakemler biraz daha bu konulara değinmesi lazım. Bizim için özellikle kupa değil, tur değil, ligde durumumuz iç açıcı değil. Biz ligi düşünüyoruz. Ligde puanlar almak istiyoruz. Kupa bizim açımızdan önemli değil” diye konuştu.