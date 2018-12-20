Hüseyin Kalpar: Fenerbahçe’ye gücümüz yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kalpar, iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe’ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti. Kalpar, “Kaygan bir zeminde çok gollü olan bir maçtı. Her iki takım da top oynamaya çalıştı. Lig maçında kazanabilme mücadelesi olan bir takımız. Bu takıma da gücümüz yetmedi. Fenerbahçe güçlü bir takım bizim gücümüz de belli. Bu maçta gençleri oynattık, gençlerimize fırsat verdik ve tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.