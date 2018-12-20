Hüseyin Kalpar: Fenerbahçe’ye gücümüz yetmedi

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldukları maçın ardından, iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe’ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti.

20 Aralık 2018, Perşembe 23:46
- A +
Hüseyin Kalpar: Fenerbahçe’ye gücümüz yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kalpar, iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe’ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti. Kalpar, “Kaygan bir zeminde çok gollü olan bir maçtı. Her iki takım da top oynamaya çalıştı. Lig maçında kazanabilme mücadelesi olan bir takımız. Bu takıma da gücümüz yetmedi. Fenerbahçe güçlü bir takım bizim gücümüz de belli. Bu maçta gençleri oynattık, gençlerimize fırsat verdik ve tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.