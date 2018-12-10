Hüseyin Kalpar 1 puandan memnun

Maçın ardından basın açıklamasında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, ”Keyif veren bir oyun oldu. Pozisyonu olan bir oyun oldu. İki takım da gerçekten galip gelecek pozisyonlar yakaladı. Özellikle ilk yarıda bizim yakaladığımız pozisyonlar gol ile sonuçlanabilirdi. Ama maalesef o becerekli vuruşu yapamadık. Ne olursa olsun buradan alınan 1 puan da kötü bir puan değil. Son dakikaya kadar oynadık, hakemin çalmış ve çalmamış olduğu düdükler lehime ve aleyhime çok doğru gelmedi. Bizim açımızdan Giresunspor açısından, Fenerbahçe maçında olsun Denizli maçında olsun aleyhimize çalınan düdükler daha fazla” diye konuştu.

Kalpar şöyle devam etti:

“Biz hiç kimseyi aramayız olmazsa olmaz yok bizim işte. Elimideki bulunan oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Demirsporu iyi gördüm, daha iyi olur imajını verdiler. Ne olursa olsun her takımın kendine has zaafları var.”