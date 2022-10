, Spor Toto 1. Lig'in ilk 7 haftasında 3 farklı maçta penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılarda kazanılan penaltılar Hasan Kılıç, Fernando Boldrin ve Douglas Tanque tarafından gole çevrilemedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçında kaçan son penaltıdan önceki antrenmanda 8 futbolcu ile yemeğine penaltı vuruşu çalıştıklarını, futbolcuların tamamının penaltıyı gole çevirmesinden dolayı yemek ısmarladığını ifade etti.

“Antrenmanda penaltı çalıştık 8 futbolcu da gole çevirdi”

Bu sezon kazanılan tüm penaltıların kaçması hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, “Kaçan penaltılar üzücü. Penaltı kaçar ama 7 maçta 3 penaltının kaçması ve skoru etkilemesi üzücü. Penaltı kaçtıktan sonra birçok yorum yapılabilir. Kimin penaltı kullandığı tartışılabilir ama ben geldikten sonra bunun çalışmasını da çok yaptık. En az 7-8 oyuncuma penaltı çalıştırdım. Hatta futbolcularımla penaltı atışı konusunda yemeğine iddiaya girdim. Hepsi penaltı vuruşunu gole çevirdi ve ben yemek ısmarladım. En azından futbolcularımı motive etmek için yemek kaybettim ama hiç kaçırmaz diye düşündüğümüz bir oyuncu kaçırdı. Geriye dönüp bir şeyi değiştiremeyiz. Penaltı anlamında diğer oyuncularımızı da hazırlayacağız. Sadece 1 değil, 2-3 kişiye penaltı görevi vereceğiz. Kim kendini en iyi hissediyorsa o penaltıyı kullanacak. Son maçta kaçan penaltıyla ilgili ilk yazığımız isim Douglas Tanque’ydi ama penaltı kaçtı. Bundan sonraki maçlarda penaltıları değerlendirmek istiyoruz” dedi.

“Hedefimiz şampiyonluksa her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor”

Takım ve maç ayırmadan her maça aynı ciddiyet ve konsantrasyon ile çıkmaları gerektiğine değinen Eroğlu, “Ben rakipler hakkında güçlü ya da zayıf diye yorum yapmıyorum. Bizim ne yapacağımız önemli. Eğer hedefimiz şampiyonluksa her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Her maçta en yüksek performansı ortaya koyarak oynamamız gerekiyor ki kazanalım. Çünkü bu ligde yıllardır çalışıyorum. ‘Nasıl olsa yenerim’ dediğin anda farklı bir boyut alabiliyor. Önemli olan sahadaki performans. Maçı çok isteyerek, mücadele ortaya koyarak oynamanız gerekiyor. Biz de planımızı hafta hafta yapıyoruz. Bu hafta da Gençlerbirliği maçına hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Eroğlu, ayrıca Yusuf Abdioğlu’nun baldır kasında bir yırtık olduğunu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını, Mücahit Albayrak’ın ise fibula kemiğinin başında kırık meydana geldiği için 7-8 hafta forma giyemeyeceğini söyledi.

Samsunspor’dan TFF’ye yabancı kuralı değişikliği başvurusu

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, takımların 5’i sahada 2’si yedek kulübesinde ve 1’i de 21 yaş altı olmak üzere toplam 8 yabancıyı kadroda bulundurması kuralının, 5+3 olarak değişmesi için talepte bulunduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Lisans kuralı gereği takımda kalan oyuncuların bizle çalışmasına federasyon izin vermişti. Tomane Mendes, Erald Çinari ve Ismael Diomande bu şekilde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu. TFF’ye başvurular yaptık. 5+2+1 (21 yaş altı) yabancı kuralının 5+3’e dönmesine yönelik başvuruda bulunduk. Hocamız Hüeyin Eroğlu, lisansı çıkartılmayan oyuncuları görmek istedi. Bu 3 oyuncu takımla çalışmalara başladı. Hocamız, devre arasında da bizlere faydaları olabilir diye bakıyor. TFF’den gelecek cevabı bekliyoruz. Devre arasında veya devre arası gelmeden bir kontenjan açılırsa kadronun içerisinde bu futbolcuları değerlendirebiliriz.”

