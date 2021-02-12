Hüseyin Eroğlu: Yukarıya daha çok tutunduk

TFF 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Altınordu, Ankaraspor'u deplasmanda Enis Destan (2) ve Burak İnce'nin golleriyle 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyunlarını her geçen gün geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

Ankaraspor’un kadrosunu güçlendirdiğini, kendilerinin de çıkışta olduğunu aktaran Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakip kalabalık savunmayla iyi alan daralttı. İlk yarı iki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıda, deplasmanda olmamıza rağmen biraz daha hücum tercihi yaptık. Penaltıdan sonra gol de gelince oyun bize döndü. Hem topa sahip olarak oynadık hem de skoru arttırdık. Sonradan oyuna aldığımız futbolcularımız da takımın ritmini arttırdı. Oyunun gidişatına göre sistemi değiştirmemiz ve bunu sahada iyi uygulamamız bize artı sağladı. Kazandığımız için mutluyuz. Deplasmanda 3-0 kazanmak önemli. Yukarıya daha çok tutunduk. Maçın genelinde üstün oynayan taraftık. Hak ederek gelip geldiğimizi söyleyebiliriz."