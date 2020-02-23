Hüseyin Eroğlu: Yediğimiz goller bize yakışmadı

TFF 1. Lig’in 23. haftasında, Adana Demirspor'a konuk olan Altınordu, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça iyi başladıklarını, topa sahip olup pas yaptıklarını ancak beklemedikleri goller yediklerini ifade etti.

"Yediğimiz goller bize yakışmadı ve maç bir anda 3-0 oldu." diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"İlk yarı rakibin aldığı skorun ardından boş alan verdik. İkinci yarı reaksiyon vermemiz lazımdı, rakip alanda oynamayı ve topa sahip olamayı başardık. Maçı da 3-2’ye getirdik ama olmadı, üzgünüz. Adana Demirspor yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takım. Oyunu soğuttular ve ritmi düşürdüler. Biz 4. golü yedikten sonra maç bitti. Adana Demirspor’u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İlk yarı kötü oyunumuz vardı, ikinci yarıdaki iyi oyunumuz da galibiyete yetmedi."