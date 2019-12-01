Hüseyin Eroğlu: Üretken bir futbol oynadık

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü'ne 2-1 kaybettikleri maçından ardından yaptığı açıklamada, müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Rakibin kendi sahasındaki zemini ve atmosferi iyi kullandığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"İlk 10-15 dakikada top rakipte kaldı. Ancak üretken bir futbol oynadık. İkinci golü de bulabilirdik. Rakibin duran toplardan pozisyonları vardı. İkinci yarı kazanmak istiyorduk. Aleyhimize verilen penaltı ve sonrasında gol yememize rağmen geriye düşünce oyunu çevirmek gerekiyor. Mücadele ve futbol anlamında iyi oynadık."