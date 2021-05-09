Hüseyin Eroğlu: Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi gösterdik

TFF 1. Lig’in 34. ve son haftasında Altınordu, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor’u 5-0 yenerek, ligi 6. sırada tamamladı ve Play-Off’a kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Play-Off’a ligin hak eden 4 takımının kaldığını ifade eden Eroğlu, "Kazandığımız için mutluyum ama bundan sonraki Play-Off’un ilk maçı için hazırlıklara başlayacağız İnşallah orda da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi play-off’a kalarak gösterdik. Birinci bölüm bitti, ikinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz." diye konuştu.



