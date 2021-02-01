Hüseyin Eroğlu: Tempo yükseldiğinde bile ayakta kalmaya çalıştık

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Bursaspor'a konuk olan Altınordu, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri adına çok önemli bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını vurguladı.

Bursaspor’un son dönemin formda takımlarından olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya iyi hazırlandık ama geçen haftaki mağlubiyet moral olarak bizi geri çekti. Başlangıçta oyuna çok hükmedemedik. Rakibin geniş alanlarda etkili olduğu oyuncuları vardı. Golü de böyle yedik. Geriye düştükten sonra ister istemez oyunu lehimize çevirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda yaptığımız müdahalelerle önde oynamaya, rakibi hataya zorlamaya çalıştık. Maçta tempo yükseldi ve beraberliği bulduk. Arkada geniş alanlar bırakmak riskti. Buna rağmen geri adım atmadık. Değişikliklerimizle kazanma hamleleri yaptık. İyi mücadele ettik. Tempo yükseldiğinde bile ayakta kalmaya çalıştık. Son dakikada attığımız golle maçı kazandık. Bu anlamda sevinçliyiz."

Eroğlu ayrıca, her iki takımın da oyuncu yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirdiğini aktararak, "Bursaspor birçok yeteneği Türk futboluna kazandırmaya başladı. Biz de öyleyiz. Bu iki takımdan belki yakın süreçte A Milli Takım’da, uluslararası seviyede oynayacak futbolcular çıkacak. Türk futbolunun buna ihtiyacı var." diyerek sözlerini tamamladı.