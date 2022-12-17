Hüseyin Eroğlu: 'Telafi edeceğimiz son bir maç kaldı'

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu , “Kazanmaya geldiğimiz deplasmandan berabere kaldığımız için üzgünüm. Zor bir deplasman bunun farkındayız ama iç saha dış sahada oyun gücümüzle rakibe karşı sağlayacağımız bu performans bizim için iyidir önemlidir ama istediğimiz gibi gelişmedi. Maçın ilk yarısındaki oyundan çok memnun değilim. Savunmada belki rakibe çok pozisyon vermedik ancak biraz daha hücumda etkili olmamız gerekiyordu. Rakip savunmayı ön planda tutarak çalıştığı bir oyun oynadı. Onlarda ne kadar bize saygı duydukları anlamına geliyor. Bizim ikinci yarıdaki oyunumuz kazanmak için yaptığımız hem hamleler hem de oyun içerisindeki tempomuzu artırmak daha çok pozisyona girmemizi sağladı. Ama değerlendiremedik. Belki o pozisyonlardan birini değerlendirseydik olay daha farklı olabilirdi. İki takımda centilmence mücadele etti. Hakemimiz bu centilmen mücadelede bence kolay maç yönetti. Maç berabere bitti ama kazanmamız gereken bir maç diye söyleyebilirim. Bodrumspor'un centilmence mücadele etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalarda onlara da başarılar dilerim. Kazanma ritmini tutturmamız gerekiyor. Oyun gücümüzü daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Telafi edeceğimiz belki son maç kaldı, ilk yarıyla ilgili. Kendi sahamızda kazanarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz” diye belirtti.