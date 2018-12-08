Basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Son 2 maçı da kazanmak istiyoruz” dedi.

Eroğlu, “8 haftadır kaybetmiyoruz. Galibiyetlerin yanında oynadığımız futbol da önemliydi. Her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Çok fazla sakat verdik ve sakatlıklar planları bozdu. Planlı ve sistematik bir kulüp olduğumuz için sakatların yerine koyduğumuz isimler de elinden geleni yaptı. Bugün Oğulcan ve Serdar’ın yokluğunda forma bulan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu oyun mutluluk verici. İlk yarıda topa sahip olan taraftık. Ancak final paslarında başarılı olamadık. İkinci yarıda tempoyu yükseltmek istiyorduk ve hemen devrenin başında golü bulduk. Hücumda üretmeye başladık. Savunmada da gayet başarılıydık. Rakibe pozisyon vermedik. Ceza sahasına diğer maçlara göre daha fazla girdik. Çıkışımız sürüyor. Kazandığımız için mutluyuz. Son 2 maçtan 6 puan alıp ilk 6 içindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanaspor cephesi

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, iki benzer gol yediklerini söyledi. Korukır, “Bugün sahada oynamaya çalışan iki takım vardı. İlk gole kadar başa baş bir maç oldu. Orta sahayı daha çok kullandı. İkinci yarıda ilk yarıda yediğimiz gole benzer bir gol yedik. Orada oynayan arkadaşlarımızın zafiyeti belli oldu. Altınordu’yu tebrik ederimi İyi oynayıp galibiyeti hak ettiler. Bizim futbolcularımız da elinden geleni yaptılar ama sonucun altından kalkamadık. Aşırı motivasyon bize zarar verdi” dedi.