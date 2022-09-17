Hüseyin Eroğlu, Samsunspor ile görüştüğünü açıkladı

Uzun yıllar Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu, Göztepe ile görüştüğünü ama anlaşamadığını söylerken, Samsunspor'laysa temasların sürdüğünü söyledi. Eroğlu, "Altınordu’dan ayrıldıktan sonra herkes dinlenme sürecine girdiğimizi düşünüyor ama tam tersi. Şu an bir çok takımı takip ediyoruz. Çünkü herhangi bir yerden teklif gelirse diye, gerek o lige, gerek se o takıma kolay adapte olmalıyız. Takımların durumlarını detaylı izliyoruz.

Göztepe'de sezon başında güzel bir görüşmemiz olmuştu ancak oraya yeni gelen yabancı yatırımcılarla aramızda bir anlaşma olmadı. Onların farklı düşünceleri var, ben de kendilerine bu konuda saygı duyuyorum tabii ki. Mevcut politikalarıyla ilgili yorum yapmak da bize düşmez. Göztepe çok büyük bir camia, şampiyonlukları hakeden bir kulüp. Daima başarılı olmalarını dilerim. Herkes ve özellikle Göztepe’li taraftarlar ısrarla durumumu soruyorlar ama benimle ilgili ise herhangi bir girişim şu aşamada yok”

Samsunspor ile görüşmemiz var

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Eroğlu, "Samsunspor ile bir görüşmemiz oldu. 2 yıl önce özellikle play-off sürecinde ciddi bir teklif yapmışlardı bana ancak Altınordu'da devam ettiğim için gerçekleşmemişti. Samsunspor da taraftarıyla, camiasıyla büyük bir ekip. Çok değerli ve kulübü için herşeyi yapan bir başkanları var. Süper Lig ’de yer almayı ve başarılı olmayı hakeden büyük bir camia. Şu an için de bir temasımız var kendileriyle. Ne olup ne biteceğini süreç gösterecek bakalım" dedi.

Bakın zirvede Belözoğlu ve Palut var

Teknik direktör seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Kulüpler doğru tercihler yapmalı ve o tercihten sonra da arkasında durmaları gerekir. Ne yazık ki ülkemizde bu profil pek oluşamadı. İnşallah yavaş yavaş bu durum da oturmaya başlar. Ülkemizin Süper Lig sıralamasına bakın; Yukarılarda Emre Belözoğlu ve İlhan Palut gibi yeni isimler var mesela. Bu tarz gelişime açık hocalarımıza fırsatlar verilmesi çok önemli. Bir çok ligde teknik direktörlere yatırım yapılıyor. Ülke futboluna katkı sağlayacak en önemli etkenlerden birisinin teknik direktörler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Süper Lig'e 27 oyuncu verdim

Altınordu Kulübü'nde çalıştığı süre boyunca Süper Lig'e çok sayıda oyuncu yetiştirdiğini kaydeden Hüseyin Eroğlu, şöyle devam etti: "10 yıllık sürece bakarsanız, başarı kriterleri değişim gösterse de kulüp içerisinde istikrar dolu bir 10 yıl olduğunu düşünüyorum. 2 alt lig şampiyonluğu, 1 kez 1.Lig Play-off finali, 4-5 kez 1. Lig Play-off’u bir sıra ile arkasında kalma gibi başarılarıa imza attık. Altınordu'nun misyonu alttan yetiştirdiği futbolcuları ülke futboluna kazandırmak. Bizim elimizin de değdiği oyuncular Avrupa'dalar. Baktığınız zaman 27 tane Süper Lig futbolcusu benimle çalışmış durumda. Benim adıma da çok başarılı bir süreç oldu."

GETS diye bir proje oluşturdum

Kendisine bir felsefe belirlediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben 'Gets' adında bir proje oluşturdum. 'Ge''yi 'Gelişim' olarak kodladım. Gelişim, sonsuzluktur. Biz kaç oyuncuyu geliştirebildik, satabildik, fayda sağlayabildik? Bunlara bakıyorum. Çünkü yarışmacı olmak istiyorsan, geliştirmeci olmak zorundasın. 'T' harfi, takım mühendisliği... En uygun bütçeyle takım kurmak ve bu takımdan üst düzey verim alabilmek, takım mühendisliğidir. 'S' ise, sistem. Sistem, seni istikrara kavuşturur ve bu şekilde başarılı olmanı sağlar. Ben böyle bir felsefe belirledim kendime" dedi.

Altınordu'ya 600 milyonluk katkı yaptım

Hedefleri ve hayalleri hakkında da konuşan Eroğlu,"Süper Lig ve Avrupa'da çalışmak hayalim. Kendime de güveniyorum bu anlamda. Bakıldığında bir çok oyuncum Avrupa'da, Süper Lig'de, Milli Takım 'da oynuyorsa, onları geliştiren teknik adamın da bu sahnelerde çalışması gayet normaldir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca bir teknik adamın oyuncu yetiştirmesi ve geliştirmeside hedefleri arasında yer almalı. Her oyuncu geliştirilebilir diye düşünüyorum. Ben bu zamana kadar oyuncu satışlarından Altınordu Kulübü'ne 600 milyon liralık katkı sağladım. Bunlar kolay işler değil.”

Kaynak: Ajansspor