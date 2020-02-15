Hüseyin Eroğlu: Rakibimizle puan farkını korumamız önemliydi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, alt sıralardaki en yakın rakiplerden Osmanlıspor'la berabere kalmalarının ardından, puan farkını korumanın önemli olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Maçın ilk yarısı oyunu iyi götürürken golü de bulduk. Biraz daha rakibe yakın oynamamız gerekirken kendi kendimize 2 tane gol yedik. Çok basit hatalarla yediğimiz gollerle geriye düştük. Biraz daha çabuk oynamamız gerekiyordu. Maçın ikinci yarısı skoru değiştirmek için hamleler yaptık. Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik. Son dakika da olsa golü bulduk ve maçı berabere bitirdik. Rakibimizle puan farkını korumamız önemliydi" diye konuştu. Ligde Altınordu'nun 24, Osmanlıspor'un 18 puanı bulunuyor.