Hüseyin Eroğlu: Play-Off barajından biraz uzaklaştık

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor’a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2019, Pazartesi 23:18
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Hüseyin Eroğlu: Play-Off barajından biraz uzaklaştık

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 yenilen Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.

İlk 6’nın en önemli adayları arasında yer alırken Play-Off barajından biraz uzaklaştıklarını ifade eden Eroğlu, “Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Rakibe karşı hücum anlamında çok pozisyon ürettik. Kazandığımız, son vuruşu yapamadığımız pozisyonlar var. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı amacımız bu tempoyu arttırıp rakibin dengesini bozmaktı, golü bulduk. 1-0’dan sonra ister istemez rakipten topu alamadık. 1-1’den sonrada girdiğimiz gol pozisyonlarını atsak maç lehimize dönecekti” dedi. 

Maçı 10 kişi tamamladıklarını hatırlatan Eroğlu, “Oyunu tutmaya çalışsak da yediğimiz gole kadar gol bulma çabamızı sonuçlandıramadık” diye konuştu. 

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