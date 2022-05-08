Hüseyin Eroğlu: Oyuncularıma güveniyorum

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Körfez ekibi 41 puanla 17., İzmir temsilcisi ise 42 puanla 15. sırada haftayı kapattı.

90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öncelikle alt tarafta birçok takımı ilgilendiren maçtı. Son haftalarda kimin ihtiyacı varsa o kazanıyor. Keşke şampiyonlar belli olmasaydı, play-off’ta da birçok takım garantilemeseydi. Bu ister istemez takımı olumsuz etkiliyor. Buraya gelirken yoğun atmosfer olacağını biliyorduk. Emniyete teşekkür ediyorum. Bizi taraftarla birlikte getirdiler. Bize su attılar öyle geldik. Emniyet daha farklı ve hızlı getirebilirdi. Bunun dışında stat muhteşem, seyirci evet takımı destekliyor. Zor şartlar olacağını biliyorduk ama takımıma güveniyordum. Belli bir noktadan sonra o seyirci baskısını kendi lehimize çevirip maça ortak olmamız gerekiyordu. Maça iyi başlayamadık. Coşkulu ve baskılı başlayan Kocaeli takımı vardı. Diğer maçlarda bu baskıyı yapmamışlardı. Seyirciden aldığı coşkuyla bunu gerçekleştirdiler. Biz doğru pozisyon alamadığımız ve dönen topları alamadığımız için rakip 15-20 dakika etkili göründü. Ondan sonraki bölümde topa sahip olduğumuz, hücum girişimlerimizde net birkaç pozisyonumuz vardı. Bir gol attık. Bir ele çarpan pozisyonumuz vardı. İlk yarı biterken kendi hatamızdan, uzaklaştıracağımız toptan kalemizde golü gördük" ifadelerini kullandı.

"Seyirci ölüm kalım maçı olarak görüyordu"

'Pes etmeyen Altınordu vardı' diyen Eroğlu, "Bu seyirci önünde ne olursa olsun oynamamız gerektiğini oyuncularımla paylaşıyordum. Son haftalarda yükselen saha içi performansımız fiziksel ve taktiksel devam ediyor. İkinci yarı öne geçtik. Rakibin uzun toplarla geleceğini biliyorduk. 2-1 korumaya devam ederken kalecimiz hakemin el hareketinden dolayı yanılmışken golü yedik. Bu üzücü. Böyle bir golle berabere bitmesi bizi üzüyor. Bu atmosferde, yoğun seyirci baskısında gerçekten çok fazla hissettiriyorlar kendilerini. Kocaeli bu durumda olmasaydı seyirci daha pozitif destek verebilirlerdi. Bugün ölüm kalım maçı olarak baktıkları için biraz da sinirliydiler. Sahaya her şey yağdı. Bize gelmedi ama herkese gelebilirdi. Berabere bitti. Diğer takımlardan ihtiyacı olanlar kazanmış. Ülkemizde son haftalarda maalesef böyle oluyor. Biz de kendi işimiz kendimiz bitirmek zorundayız. Balıkesir ve Bolu maçlarıyla bitireceğiz. Ligde kalacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Kocaelispor’a da başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.