Hüseyin Eroğlu: Moral ve motivasyona ihtiyacımız vardı

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Altınordu’nun evinde Eskişehirspor’u yendiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eroğlu, "Ligin başlangıcını yine iyi yapamadık. Oyunsal anlamda iyi yapsak da sonuçlandıramadık. Bugün de karşımızda puan sıralamasına göre altta görünen ancak iyi oyunculara sahip bir takımla karşılaştık. İlk 15 dakikada öndeki baskımızda golü bulup pozisyonlara girdik. 15’ten sonra rakip üzerimize gelmeye başladı. O bölümde topa sahip olamayınca savunmada kalmak zorunda kaldık. İki penaltı oldu. Eğer gol yeseydik maçın seyri değişebilirdi. İkinci yarı oyunu kendi alanımıza çekip rakibin üzerimize gelmesini hedefledik. Kazandığımız toplarla iyi çıkabilseydik 2. golü bulabilirdik ama golü kalemizde gördük. 1-1’den sonra geri döndük ve maçı kazandık. Maç içinde çok kırılma anları vardı. Kazanmamız mutluluk verici. Moral ve motivasyona ihtiyacımız vardı. Bu puanlar ilerleyen haftalarda daha iyi anlaşılacak. Sakatların düzelmesiyle oyun sistemini daha iyi bir şekilde uygulayacağız” dedi.

Eskişehirspor cephesi

Altınordu’ya mağlup olarak haftayı puansız kapatan Eskişehirspor’da Teknik Sorumlu Ergin Işık, kırmızı kartın oyun planlarını alt-üst ettiğini söyledi. Işık, “Oyuna iyi başlamadık ancak gol sonrasında toparlandık. Oyunu kazanmak yapmamız gereken her şeyi yaptık. Beraberliği sağladık ama bizim faulümüzün verilmemesi ve arkasından da gelen kırmızı kart ve goller oyun planlarımızı alt üst etti. İki penaltıdan yararlanamadık. Maçın ilk yarısında farkı bile açabilirdik. Kırmızı karta kadar oyunun tek hakimiydik. Kazandığımız bir maçı farkı bir şekilde kaybettik” diye konuştu.