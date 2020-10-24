Hüseyin Eroğlu: Maç gergin bir ortamda oynandı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Altınordu, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, öne geçtikleri maçta galibiyet elde edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ümraniyespor’un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Lige istedikleri gibi başlamadılar. Yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı psikolojik anlamda onlar için maç farklı boyuttaydı. Üçlü maç periyodunda oyuncularımın üstüne düşen fiziksel yük fazlaydı." diye konuştu.

Öne geçtikten sonra rakibin baskı kurduğu bölümlerde pas hataları nedeniyle farkı açamadıklarını anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Maç gergin bir ortamda oynandı. Sürekli itirazlar ve konuşmalar oldu. Ben maçın seyircisiz oynandığını biliyordum ama arkada sürekli yankı vardı. İkinci yarıda topa sahip olamayınca geriye yaslandık. Sonradan oyuna giren kaliteli oyuncularıyla Ümraniyespor golü buldu."