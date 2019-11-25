Hüseyin Eroğlu: Kazanmamız gereken maçı kazandık

TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra ikinci devrenin başında farkı arttırabilecek pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi. Rakibe topla oynama fırsatı verdiklerini ancak pozisyon vermediklerini kaydeden Eroğlu, "Kazanmamız gereken maçı kazandık. Hak etmediğimiz puanda olsak da bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır. Futbolcularımı kutluyorum. Boluspor’a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.