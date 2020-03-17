Hüseyin Eroğlu: Kazanmamız gereken bir maçtı

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Altınordu, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

”Gündemimizde olan virüs nedeniyle dünya tehdit altında. İnşallah bir anca önce bununla ilgili sağlık problemleri çözülür ve insanlar sağlığına kavuşurlar. Bu durumda maç oynamak kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bizim zaten çok fazla bir seyirci desteğimiz yok ama yine de bir destekle oynuyorduk maçlarımızı. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı. Geçen haftada deplasmanda aldığımız galibiyet bize moral ve motivasyon sağlamıştı. Rakibimiz tam bir deplasman takımı hüviyetinde, çok süratli oyuncuları var ve hücum yapabiliyorlar. Maçın genelinde rüzgar çok etkili oldu. İlk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadık. Buna rağmen en az 3-4 tane pozisyonumuzda vardı, vuruşlarımız belki daha isabetli olsa skoru lehimize çevirebilirdik. Dengesiz yakalandığımız bir anda da penaltıda golü yedik. İkinci yarıda rüzgarla beraber ön alan baskısıyla başladık. Rakibimizi alana sıkıştırıp çok pozisyona girdik. Kenardan ve merkezden getirdiğimiz toplar, son bölümde uzun toplarla geldiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Belki penaltıdan golü attık ama atmamız gereken birçok pozisyon vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. İkinci yarı da gerçekten golü çok istedik ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik ve maç 1-1 bitti. Sonuçta her puan değerli. Balıkesirspor’a bundan sonra başarılar dilerim”