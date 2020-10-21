Hüseyin Eroğlu: Kazanmak önemliydi

TFF 1. Lig’de diğer İzmir temsilcisi Altay’ı 2-1 mağlup eden Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor bir maçtı, kazanmak önemliydi." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Türk futbolunun iki köklü kulübünün mücadelesinde galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Maç içinde geriye düşmelerine rağmen buna çok iyi bir reaksiyon verdiklerini ve öne geçtiklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu: "İkinci yarıda rakibin uzun toplarla üzerimize geleceğini, kenarlardan getirecekleri toplarla etkili olabileceklerini biliyorduk, çok önemli golcüleri var. Alanları iyi kapattık. Düşen topları biz almaya çalıştık. Buna rağmen kazandığımız topları çok daha iyi kullanabilirdik. Kullandığımız topları da ceza sahası içine getirmemize rağmen sonuçlandıramadık. Golü bulsaydık farkı açabilirdik. Zor bir maçtı, kazanmak önemliydi."

AA