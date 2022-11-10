Hüseyin Eroğlu: “Kazanma alışkanlığını devam ettirmeliyiz”

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de kötü bir başlangıç yaptığı sezonda toparlanmaya başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazandı. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte ligde Pendikspor’u 2-0, Göztepe ’yi 1-0 ile geçerken, kupada da Adanaspor’u 4-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takım halinde bir hava yakaladıklarını ve şampiyonluğa giden süreçte kazanma alışkanlığını devam ettirmek istediklerini ifade etti.

“Kazanma alışkanlığını önümüzdeki maçlara yaymamız gerekiyor”

Son 3 maçı gol yemeden kazandıklarının altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Kazanma alışkanlığımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. 3 maçtır gol yemedik, onun da bizim açımızdan önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Bizim kazanma alışkanlığını önümüzdeki süreçlere de yaymamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığını edinmek, bunun adına çalışmak, moral ve motivasyonu üst seviyeye çıkarmak, önümüzdeki süreçte bize büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda kazanma alışkanlığını devam ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

“Maça göre formasyon değişecek”

Uzun süredir maçlara 3’lü defans dizilişi ile çıkan kırmızı-beyazlılar, son maçta 4’lü savunma kullandı. Karşılaşmalara göre saha dizilişini değiştireceğini vurgulayan Eroğlu, “Zaman zaman maçına göre farklı diziliş ve formasyonda sahaya çıkacağız. Maçın içerisinde de değişiklikler olacaktır. Son kupa maçında savunma alanında rakibi karşılamada sıkıntı yaşayınca değişikliğe gittik. 4-4-2 savunma yaparken, 4-1-4-1’e döndük. Bunları hem teorik hem uygulamalı olarak oyuncularımızla çalışmıştık. Önceki maçlara göre son Adanaspor maçında özellikle ilk yarı biraz daha ön alan baskısını yapmaya çalıştık. Biraz da bekleyerek oynadık. Ama formasyonla ilgili önümüzdeki süreçte de zaman zaman değişiklikler olacaktır. Bu da maça göre, kendi oyunumuza göre ve oyuncularımızın performansına göre değişecektir” diye konuştu.

Karadeniz ekibi, ligde geriye kalan haftalarda sırasıyla deplasmanda Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, evinde Denizlispor , Yeni Malatyaspor, dış sahada Bodrumspor ve evinde Adanaspor ile karşılaşıp ilk devreyi tamamlayacak. Samsunspor, şu anada kadar ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan toplayıp, 27 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor’u takibini sürdürdü.

Erdi Demir / SAMSUN (İHA)