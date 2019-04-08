Hüseyin Eroğlu: Katı bir savunma anlayışı ortaya koydular

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Elazığspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2019, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Hüseyin Eroğlu: Katı bir savunma anlayışı ortaya koydular

Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Altınordu’yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu. Oyunun ikinci yarısında, böyle takımlara karşı skor avantajı sağlarsan fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. Taçtan gelen topta kalemizde golü gördük. Düşme potasında olan bir takım tabii ki savunma anlamında daha katı olacaklardı. Oyun haddinden fazla durdu. Rakibi tebrik ediyorum” dedi. 

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