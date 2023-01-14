Hüseyin Eroğlu: “Kaçırdığımız goller bize yakışmadı”

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altay ile karşılaştıkları maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, zor bir karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çok gol kaçırdıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Bu maç çok değerliydi. Sakat ve cezalı oyuncularımız çok fazlaydı. Maçın tamamında 11’e yakın gol girişimimiz var. Bunları değerlendirememek bize yakışmadı. Bize yakışmayan da bir gol yedik. Farkı arttıramadık. Kazanmak çok önemliydi. 3 puan çok anlamlı. Altay fizik gücüyle oynayan ve duran topa önem veren bir takım. Rakip kaleci de çok iyi bir maç çıkarttı. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Daha çok taraftarın maça gelmesini istiyoruz. Transfer için çaba harcıyoruz. Yakında netleşecek. En kısa zamanda transferlerin gerçekleşmesini bekliyorum” diye konuştu.

SAMSUN (İHA)