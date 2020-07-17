Hüseyin Eroğlu: Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor

TFF 1. Lig'de Altınordu sezonun son maçında Ekol Göz Menemenspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu yıl lige yükselen Ekol Göz Menemenspor’un başarılı bir sezon geçirdiğini, kendilerinin geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kaldıklarını hatırlattı.

Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde gol pozisyonları üretmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor. Golleri kaçırdıktan sonra özellikle su molasının ardından oyunun dengesi rakibe geçti. Topa sahip olamadığımız bölümde kalemizde golü görebilirdik." dedi.

Eroğlu, ikinci yarıda attıkları golden sonra direkten dönen toplarının olduğunu hatırlatarak, "Rakip de kenarlardan getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 1-0’dan sonra 2,3 yapabilirdik ama Menemensporlu Samed Ali’nin attığı güzel golle maç 1-1 bitti. Ligi tamamladık, bizim için üzücü olan Batuhan arkadaşımızın ayağının kırılmasıydı." diye konuştu.