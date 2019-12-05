Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 5-3 mağlup olan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını, ikinci devrede daha iyi bir futbol sergilediklerini söyledi.

Yaptıkları kritik hatalar sonucu kalelerinde goller gördüklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sonuçta 5-3’lük bir skor ortaya çıktı. İyi oynadığımız bölümlerde gol bulabilseydik sonuç bizim lehimize olabilirdi, o anlamda hatalarımız vardı. Ligimiz de devam ediyor, Adanaspor’la karşılaşacağız. Hemen toparlanıp o maça hazırlanacağız."