Hüseyin Eroğlu: İkinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz

TFF 1. Lig’de İstanbulspor’la 1-1 berabere kalan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk yarının son 7 haftasını en iyi şekilde geçip, ikinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmak istedikleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

İlk yarıda gol pozisyonları bulduklarını ancak bu fırsatları gole çeviremediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkmaktan ziyade, rakibin öne çıkmasını bekledik. Pas hatalarının fazla olması, rakibin oyun olarak üstün gözükmesini sağladı. Golden sonraki süreçte lehimize dönebilecek anlar vardı. 1-1’den sonra da reaksiyon vermek istedik ancak takımımız oyundan düştü. Kazanabilirdik. Artık bundan sonraki haftalara bakacağız. Lige oyun anlamında iyi başladık ama bunun puana yansıması gerçekleşmedi. İlk yarının son 7 haftasını en iyi şekilde geçip, ikinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz."